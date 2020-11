Tunisia: riserve in valuta estera mai così alte da dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stock di riserve in valuta estera della Banca centrale tunisina (Bct) coprono attualmente 148 giorni di importazione, il livello più alto dal dicembre 2010. Secondo i dati quotidiani dell’istituto emittente, le attività nette in valuta estera ammontano ad oggi - 11 novembre 2020 - all'equivalente di 21,368 miliardi di dinari (6,63 miliardi di euro, secondo il tasso di cambio odierno) registrando una crescita di quasi 3 miliardi di dinari (oltre 930 milioni di euro) rispetto alla stessa data dell'anno scorso, equivalenti a 44 giorni di importazione. Un risultato che arriva nonostante il calo delle entrate del turismo, diminuite di 3 miliardi di dinari nei primi dieci mesi dell'anno. Lo scorso aprile, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato un finanziamento di 743 milioni di dollari a sostegno dell’economia tunisina gravemente colpita dalla crisi derivante dalla pandemia di coronavirus. Lo scorso luglio, l'agenzia di rating Moody's ha rilevato che un accordo per un programma dell’Fmi sia essenziale per garantire un accesso continuo alle fonti di finanziamento bilaterali e multilaterali che coprono circa la metà del fabbisogno finanziario lordo della Tunisia, o il 14 per cento del prodotto interno lordo (Pil). (Tut)