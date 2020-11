Montenegro: Commissione Ue concede prima parte di sovvenzioni a fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha versato al Montenegro un finanziamento pari a 28 milioni di euro di sovvenzioni a fondo perduto. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", l'aiuto finanziario ha l'obiettivo di mitigare le conseguenze economiche dell'epidemia di coronavirus e di sostenere la risposta delle autorità pubbliche alle sfide sociali ed economiche. "Questi 28 milioni di euro rappresentano solo una parte dell'assistenza disponibile per il Montenegro nell'ambito di un accordo di sostegno al bilancio fino a 40,5 milioni di euro", precisa una nota dell'Ue rilanciata dalla stampa di Podgorica. Il pagamento della seconda e ultima rata del sostegno finanziario dipenderà dall'adempimento di una serie di obblighi che il Montenegro ha assunto nell'ambito dell'accordo. Le condizioni più importanti sono che il governo utilizzi i fondi europei per sostenere il maggior numero possibile di piccole imprese, ed in particolare per aiutarle a pagare gli stipendi ai propri dipendenti e per finanziare le prestazioni sociali per i bambini socialmente svantaggiati, gli anziani, le persone con disabilità e le famiglie bisognose. (Seb)