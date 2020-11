Proietti: Zingaretti, murale a Tufello per avere ancora vicino suo sorriso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco il murale in ricordo di Gigi Proietti. Un omaggio che abbiamo pensato di realizzare al Tufello nel quartiere in cui è cresciuto". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Un’iniziativa della Regione Lazio insieme ad Ater Roma e in collaborazione con la fondazione Roma Cares della As Roma. Un altro modo per continuare a sentire vicino il suo sorriso e il suo sguardo unico. Ancora una volta ciao e grazie Gigi", conclude.(Com)