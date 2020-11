Ue: Sassoli apre plenaria ricordando vittime terrorismo, ogni attacco è contro tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni attacco terroristico, ovunque si verifichi, è contro tutti gli europei e i valori fondamentali. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, aprendo la seduta plenaria del Parlamento europeo che si sviluppa in videoconferenza da oggi a venerdì. "Abbiamo iniziato la nostra ultima sessione plenaria rendendo omaggio a Samuel Paty, un insegnante ucciso perché credeva nella libertà di espressione. È con grande tristezza ed emozione che mi trovo ad aprire nuovamente la sessione con parole di cordoglio, mentre il nostro pensiero va alle vittime degli ultimi attentati terroristici islamici in Europa, un pensiero va alle loro famiglie e ai loro amici", ha detto. "Un accoltellamento mortale a Dresda, in Germania, all'inizio di ottobre, è indagato come un attacco terroristico. Il 29 ottobre, tre persone sono state uccise all'interno e vicino a una chiesa a Nizza. Poi di nuovo il 2 novembre quattro persone sono state uccise e diverse ferite nel centro di Vienna", ha ricordato Sassoli. (segue) (Beb)