Sanità: sindacati, Asl Rm1 cambio gestione nei servizi amministrativi, 200 lavoratori a rischio

- Oltre duecento lavoratori dei servizi amministrativi della Asl Roma 1 "rischiano di andare a casa per un cambio di gestione. Sindacati sulle barricate per difendere i posti di lavoro e garantire un sistema sanitario che, in tempo di Covid, non deve essere in alcun modo indebolito". Lo dichiarano Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini – segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio – in una nota. "Una pessima gestione dei servizi esternalizzati - aggiungono - ma soprattutto un pasticcio che mette a repentaglio il futuro di tante famiglie. Il passaggio dalla gestione Gpi all'agenzia di somministrazione che ha vinto la gara potrebbe finire per trasformare molti di questi lavoratori da stabili a precari, cioè da lavoratori a tempo indeterminato a lavoratori somministrati. Ma non solo, dato che nel cambio non è prevista alcuna certezza di reimpiego per il personale attualmente in servizio, c'è addirittura il rischio concreto che restino a casa". (segue) (Com)