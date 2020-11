Sanità: sindacati, Asl Rm1 cambio gestione nei servizi amministrativi, 200 lavoratori a rischio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pretendiamo che la Regione Lazio esca dall'inerzia e prenda in mano la situazione", concludono Cenciarelli, Chierchia e Bernardini. "Serve un intervento immediato per difendere i posti di lavoro e assicurare continuità occupazionale. Soprattutto in questo momento di grande difficoltà, nessuno deve essere lasciato solo. Nè i lavoratori, né le migliaia di utenti che ogni giorno si rivolgono ai front-office e ai servizi amministrativi delle aziende sanitarie. Noi non ci stiamo e siamo pronti a tutte le iniziative di lotta necessarie per dare valore e certezze al lavoro di queste persone". (Com)