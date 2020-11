© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà questa sera un incontro tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e quello del Senato, Elisabetta Casellati, per discutere di eventuali, nuovi strumenti, come ad esempio la conferenza dei capigruppo congiunta Montecitorio-palazzo Madama, per affrontare al meglio l'emergenza Covid-19. E' quanto emerso al termine della conferenza dei capigruppo della Camera. (Rin)