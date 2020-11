Usa: Senato, il repubblicano Sullivan vince in Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano dell’Alaska Dan Sullivan ha ottenuto la rielezione al Congresso secondo le proiezioni dell’istituto Edison Resarch. Il Partito repubblicano arriva così a 50 su 100 seggi nel futuro Senato: in palio ci sono ancora due posti che saranno assegnati in Georgia al termine di altrettanti ballottaggi in programma il prossimo 5 gennaio. Se a vincere saranno i due candidati del Partito democratico, allora i due principali partiti statunitensi si divideranno il Senato con la vice presidente Kamala Harris chiamata a spezzare l’equilibrio. La Camera dei rappresentanti è invece rimasta a maggioranza democratica.(Nys)