Trasporti: Fd'I Roma, potenziamento flotta con supporto taxi per persone in difficoltà

- "Ridicole le dichiarazioni della sindaca Raggi, 'potenziare il trasporto pubblico per tutelare la salute in epoca di pandemia', quando da una parte posta foto di autobus privati che devono potenziare il trasporto pubblico di linea, dall'altra dimentica che vi è la mozione di Fd'I approvata all'unanimità a maggio scorso e che andava proprio nella direzione di aumentare l'offerta del Tpl avvalendosi del servizio taxi e Ncc per trasportare, in questo periodo emergenziale, i soggetti più deboli come anziani, over 65, donne in stato di gravidanza e cittadini con disabilità prevedendo dei voucher a loro favore. A quella mozione la giunta Raggi non ha mai dato seguito". E' quanto dichiarano in una nota congiunta Andrea De Priamo capogruppo di Fd'I in Campidoglio e Maurizio Berruti rappresentante della categoria. "La sindaca renda attuativa la mozione votata all'unanimità già vecchia di 6 mesi, al fine di tutelare la salute nei trasporti pubblici anche delle categorie protette e di sostenere in questo momento di emergenza la categoria dei tassisti che continuano, nonostante tutto, a garantire con senso di responsabilità il trasporto pubblico non di linea", concludono gli esponenti di Fd'I.(Com)