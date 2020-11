Romania: Iohannis, necessarie nuove restrizioni per contenere i contagi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove restrizioni imposte dal governo della Romania per contenere i contagi da nuovo coronavirus sono necessarie. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, al termine di una riunione congiunta con alcuni membri dell'esecutivo, compreso il premier Ludovic Orban, ed esperti del settore medico. Il capo dello Stato romeno ha fornito argomenti e spiegato le nuove misure. Queste sono, in linea di massima, l'obbligo di indossare la mascherina in tutto il Paese, in spazi chiusi e aperti, la didattica a distanza per le scuole, la chiusura dei negozi entro le 21, il divieto di spostarsi di notte, con alcune eccezioni. "L'intera Europa si trova in un momento drammatico. E' ovvio che il virus si sta diffondendo adesso con una maggiore velocità che in primavera. Ci sono Stati europei che d'estate hanno registrato tassi di contagio bassi e che ora si trovano sull'orlo di una grave crisi sanitaria", ha affermato. "Fino a quando non avremo un vaccino efficace, l'unica soluzione è imporre nuove misure restrittive, più rigorose per contenere la curva dei contagi. E' l'unica strategia che funziona ed è stata applicata da tutti i Paesi che si confrontano con un'esplosione di nuovi contagi", ha aggiunto. (segue) (Rob)