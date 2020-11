Romania: Iohannis, necessarie nuove restrizioni per contenere i contagi Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno ha chiarito come il paese stia affrontando una situazione "estremamente complicata" e che le restrizioni entrate in vigore hanno un unico scopo: proteggere la popolazione e diminuire l'enorme pressione sul sistema sanitario. "E' fondamentale evitare che siano bloccati gli ospedali e dare la possibilità di essere curati a tutti i malati, che si tratti di persone affette da Covid-19 o da altre malattie", ha dichiarato Iohannis che sulla chiusura dei mercati in spazi chiusi, ha affermato come si tratti di una "corretta e temporanea". Iohannis ha accusato i socialdemocratici che hanno approvato al Parlamento una legge che permette ancora lo svolgimento di queste forme di commercio. I liberali al governo hanno definito la proposta del Partito socialdemocratico come "populista" ma diversi parlamentari dell'opposizione l'hanno sostenuta. Per entrare in vigore, però, la legge deve essere promulgata dal capo dello Stato. (Rob)