Milano: De Corato, durante lockdown farmacie tornano a essere bancomat per balordi e sbandati

- "A Milano non ci sono sufficienti controlli da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine, il livello di sicurezza è pari a zero e con il nuovo lockdown, purtroppo, riprendono anche le rapine alle farmacie che già questa primavera erano diventate bancomat per balordi e sbandati ed ora tornano ad esserlo". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, la rapina avvenuta verso le 16 di ieri pomeriggio in una farmacia in via Morgantini a Milano. "È sconfortante vedere, ancora una volta, che la criminalità non si ferma nemmeno davanti ai professionisti che, nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo, continuano a garantire un servizio di presidio sanitario a beneficio di tutti. Esprimo la mia solidarietà a tutta la categoria. Spero che episodi come questo non si ripetano nuovamente. Reati come quello di ieri, come i furti in ospedale o come le truffe a danno di anziani con la scusa del virus, specialmente in un periodo di emergenza sanitaria come questo, sono davvero gravi. "Bisogna raddoppiare le pene - conclude De Corato - per chi commette reati approfittando dell'emergenza".(Com)