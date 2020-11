Pensioni: Tridico, meno di un miliardo all'anno per lavoratori spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pensioni pagate all’anno per i lavoratori dello spettacolo hanno “un importo complessivo di meno di un miliardo". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, in audizione nelle commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera. I lavoratori del settore dello spettacolo “hanno una retribuzione media di circa 10mila euro l'anno e un numero medio di giornate di lavoro di circa 100”, con “un forte gender gap tra uomini e donne" e “una concentrazione molto più spiccata in due Regioni, nella Lazio e nel Lombardia”, ha detto spiegato Tridico, precisando che “si tratta di 65mila lavoratori autonomi e 262mila lavoratori dipendenti, che hanno maggiori protezioni all'interno del mercato del lavoro" rispetto ai primi. (Rin)