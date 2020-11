Regno Unito: Johnson commenta colloquio con Biden, "abbiamo parlato di Cop26"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, in una risposta alla parlamentare dell'opposizione laburista Angela Eagle, ha annunciato di aver parlato con Joe Biden anche delle sue intenzioni riguardo la partecipazione degli Stati Uniti alla Cop26, che si terrà proprio a Londra nel novembre 2021. La parlamentare aveva chiesto al primo ministro quali sarebbero state le mosse del governo per assicurare che i buoni rapporti con gli Stati Uniti continuassero, alla luce delle ottime relazioni che il premier stesso aveva con l'ex presidente Trump e i rapporti meno brillanti registrati tra lo stesso Johnson e Biden in passato (quest'ultimo lo aveva definito "un clone emotivo e fisico di Donald Trump"). Johnson ha replicato che è dovere di qualsiasi amministrazione britannica essere in buoni rapporti con la Casa Bianca, annunciando a sorpresa di aver discusso anche dell'eventuale partecipazione degli Stati Uniti alla conferenza sul clima del 2021, facendo intendere ci possano essere delle prospettive in tal senso da parte statunitense. (Rel)