Grecia-Egitto: cancellato l'incontro tra i ministri degli Esteri, Dendias in autoisolamento

- L'incontro in programma questa sera tra il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias e l'omologo egiziano Sameh Shoukry, in visita ad Atene insieme al presidente Abdel Fatah al Sisi, è stato cancellato. Lo ha annunciato lo stesso ministro degli Esteri greco Dendias, spiegando di essersi sottoposto alla misura dell'isolamento volontario da oggi a seguito di un contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Ad accogliere ieri sera all'aeroporto internazionale di Atene la delegazione egiziana guidata dal presidente al Sisi è stato proprio il ministro degli Esteri greco Dendias. "Ho dato il benvenuto al presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi", ha scritto Dendias in un tweet, evidenziando che la visita "segna il rafforzamento dei rapporti e la cooperazione ravvicinata tra Grecia ed Egitto". (Gra)