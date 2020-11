Bolivia: governo Arce riallaccia relazioni diplomatiche con Iran e Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo della Bolivia di Luis Arce ha riallacciato ufficialmente le relazioni diplomatiche con Iran e Venezuela, sospese da circa un anno su iniziativa del precedente governo ad interim di Jeanine Anez. La decisione è stata formalizzata oggi con la presentazione ufficiale presso la casa di governo delle credenziali dell'ambasciatore di Teheran, Mortessa Tabreshi, e di Caracas, Alexander Yanez. "Bolivia ed Iran riprenderanno la cooperazione in materia scientifica e sulla tecnologia spaziale con fini pacifici", si legge in una nota della presidenza boliviana. In una delle ultime riunioni bilaterali tenuta nel luglio del 2019, evidenzia ancora la nota, i due paesi avevano inoltre discusso su accordi in materia di nanotecnologia, farmaceutica ed esportazioni e di alimenti. (segue) (Brb)