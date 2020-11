Bolivia: governo Arce riallaccia relazioni diplomatiche con Iran e Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Venezuela, il rappresentante del governo di Nicolas Maduro aveva già "ripreso" possesso ieri dell'ambasciata a La Paz, dopo che una delegazione del presidente dell'Assemblea nazionale, il leader oppositore Juan Guaidò, l'aveva occupata durante il governo "ad interim" di Anez. Il ministro degli Esteri Jorge Arreaza, a La Paz per la cerimonia di insediamento di Luis Arce come presidente della Bolivia, si è fisicamente recato nei locali della sede diplomatica rimuovendo l'immagine di Guaidò e sostituendola con quella dell'ex presidente Hugo Chavez e del "libertador" Simon Bolivar. "Con grande orgoglio rendiamo noto che abbiamo recuperato in modo pacifico quello che è del popolo venezuelano e boliviano e dei popoli del mondo. Grazie al popolo boliviano che ha dato la vittoria al Movimento per il socialismo (Mas), ai movimenti sociali, al (vice presidente) David Coquenhuanca, a Luis Arce, a Evo Morales, grazie a loro siamo qui riprendendoci ciò che è del popolo", ha detto il ministro degli Esteri. (segue) (Brb)