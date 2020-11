Difesa: India-Bangladesh, Esercito indiano dona cani anti-mine e cavalli per uso militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito dell’India ha donato a quello del Bangladesh 20 cavalli e dieci cani per il rilevamento delle mine. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa di Nuova Delhi. Gli animali sono stati addestrati per l’impiego militare dal Remount and Veterinary Corps della forza armata indiana. La consegna è avvenuta ieri con una cerimonia al check post integrato di Petrapole-Benapole, al confine tra i due paesi, alla quale hanno partecipato il maggiore generale indiano Narinder Singh Khroud, comandante del Brahmastra Corps, e il pari grado bengalese Mohammad HumayunKabir, comandante della divisione di Jessore. (Inn)