Usa-Cina: TikTok chiede tempo ai giudici di Washington

- ByteDance, compagnia cinese proprietaria della popolare app TikTok, si è rivolta ai giudici del circuito delle corti d’appello del Distretto di Columbia perché estendano di 30 giorni il tempo a disposizione per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti. Lo si legge in un comunicato dell’azienda. Lo scorso agosto il presidente uscente degli Usa, Donald Trump, aveva concesso un ultimatum a ByteDance, che avrebbe dovuto vendere a Oracle e Walmart le attività negli Stati Uniti di TikTok pena l’oscuramento dell’app, molto in voga tra i più giovani. L’accordo, tuttavia, deve ancora essere finalizzato. “Di fronte a continue nuove richieste e a nessuna chiarezza sulla possibilità che le soluzioni da noi proposte vengano accettate, chiediamo un’estensione di 30 giorni che viene espressamente consentita dall’ordine esecutivo del 14 agosto”, si legge nella nota. “Se questa non viene concessa, non abbiamo altra scelta che presentare una petizione in tribunale per difendere i nostri diritti”, aggiunge ByteDance. L’amministrazione Trump ha più volte accusato TikTok di cedere al Partito comunista cinese dati personali degli utenti, circostanza che l’azienda ha sempre negato. Il dossier rientra nel quadro delle forti tensioni degli ultimi mesi tra Washington e Pechino, che hanno spinto numerosi osservatori a parlare di una nuova “Guerra fredda”.(Nys)