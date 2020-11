Covid: D’Incà, piano Calabria prevede 134 posti terapia intensiva in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19 in Calabria "prevede, rispetto alla dotazione iniziale di posti letto di terapia intensiva, un incremento di 134 posti letto, nel rispetto dello standard previsto dal decreto-legge numero 34 del 2020, ovvero 0,14 posti letto per 1.000 abitanti. Lo ha ricordato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulla situazione relativa all'adeguamento del sistema sanitario calabrese in relazione all'emergenza Covid-19. Il ministro ha poi ricordato che il piano "è stato approvato dal Ministero della salute il 3 luglio 2020 e trasmesso al Commissario straordinario per l’emergenza il 6 luglio 2020". (Rin)