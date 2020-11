Francia-Senegal: presidente Sall domani a Parigi, parteciperà a Forum per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senegal, Macky Sall, sarà da domani in visita a Parigi su invito dell'omologo francese Emmanuel Macron. Nella capitale francese, si legge in una nota della presidenza di Dakar, Sall prenderà parte al Forum per la pace, in programma domani alla presenza del presidente del Consiglio europeo Charles Michel e della direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, la cui terza edizione sarà focalizzata su temi legati a salute, ambiente, inclusione, commercio, digitale e istruzione. Lanciato nel 2018, il Forum per la pace di Parigi si propone come occasione di dialogo su questioni che interessano la governance globale e il multilateralismo: fra i partecipanti (da remoto) ci saranno anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, il capo di Stato del Sudafrica e presidente di turno dell'Unione africana, Cyril Ramaphosa, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e la presidente della Commissione dell'Unione europea, Ursula von der Leyen. Durante la sua permanenza, che si concluderà il 13 novembre, Sall parteciperà anche alla riunione delle banche pubbliche di sviluppo, propedeutica al Vertice di Parigi 2021 sul finanziamento delle economie africane.(Res)