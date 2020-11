Milano: Risanamento, avviata bonifica bellica dell'area Nord di Santa Giulia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione dei tempi di realizzazione delle opere di bonifica e di quelle infrastrutturali, previsti nei progetti formalmente presentati all’amministrazione, Milano Santa Giulia, nelle more dell’approvazione del POB e del PII, ha anticipato le sopra descritte attività essenziali per la realizzazione dell’Arena – che ospiterà alcune competizioni delle Olimpiadi Invernali 2026 - nei tempi richiesti dal Cio. La società Milano Santa Giulia Spa informa che ha, infine, avviato la fase preliminare della procedura di gara per la selezione dell’operatore cui sarà affidato l’appalto per l’esecuzione delle attività di bonifica ambientale del suolo, che, come sopra indicato, avranno inizio subito dopo l’approvazione del progetto operativo di bonifica e del piano integrato di intervento relativo alla variane urbanistica a cura degli enti competenti. (com)