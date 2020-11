Anzio: assessore protesta per controlli, Corrado (M5s Lazio) "Lega mette in imbarazzo città"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia locale di Anzio, ieri sera, ha effettuato un controllo, a quanto pare il quarto in una settimana, alla palestra Enea’s di proprietà della famiglia dell’assessore Giuseppe Ranucci, per verificare che, come previsto dal Dpcm, non venissero svolte attività sportive all’interno del locale. Secondo quanto ricostruito, l’amministratore comunale ha protestato sdraiandosi sotto il furgone della polizia locale, facendosi anche portare un cuscino. "La sceneggiata che l'assessore all'ambiente di Anzio Giuseppe Ranucci ha fatto nei giorni scorsi ha messo in serio imbarazzo l'intera città". Lo scrive su Facebook la consigliera della Regione Lazio del Movimento 5 stelle Valentina Corrado. "Può un rappresentante delle Istituzioni comportarsi così? La Lega vuole amministrare Roma credendosi pronta all'impresa ma farebbe meglio a riconsiderare le sue giunte comunali che in provincia fanno vergognare i propri cittadini - aggiunge Corrado -. Voglio esprimere la mia solidarietà alla polizia municipale di Anzio per l'aggressione verbale subita. Un comportamento assolutamente inaccettabile da parte di un rappresentante delle istituzioni che necessita di una netta presa di posizione e che non può rimanere impunito - e prosegue -. Chiedo al sindaco di Anzio Candido De Angelis di prendere provvedimenti immediati e di rimuovere l'assessore per questo indegno episodio da condannare. Essere un membro della Giunta e, di conseguenza, essere al Governo di una città richiede serietà e responsabilità nei confronti dei cittadini ma anche rispetto per le forze dell'ordine che quotidianamente sono al servizio della comunità per proteggerci e per far rispettare regole e disposizioni. Mi auguro che il sindaco si sia pubblicamente scusato con i lavoratori della polizia municipale, umiliati con bestemmie e parole altamente spregevoli mentre svolgevano il proprio dovere", conclude Valentina Corrado. (Rer)