Lavoro: Bernini (FI), ipotesi ampliare navigator è una provocazione

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afefrma in una nota che "l’ineffabile presidente Parisi ha ammesso di non avere idea di come poter migliorare l’efficienza di Anpal, ma allo stesso tempo ha proposto al Parlamento di ampliare il ruolo dei navigator, il cui totale fallimento è stato però certificato dalla stessa Anpal Servizi. I numeri dell’incrocio fra domanda e offerta di lavoro sono infatti impietosi", prosegue la parlamentare in una nota, "così come non si hanno notizie della piattaforma informatica per implementare le politiche attive. Per cui rivendicare l’essenzialità dei navigator è solo una provocazione che va respinta al mittente". (Com)