Speciale scuola: Cerquoni (Lega), studenti invitati a cantare "bella ciao", Municipio Roma VII ha altre priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua la deriva comunista del Municipio VII dove, per l'ennesima volta, le azioni della giunta rivelano lo schiacciamento a sinistra di un municipio che da tempo ha perso di vista le priorità di territorio". Lo scrive in una nota Flavia Cerquoni, dirigente Lega Roma e consigliere nel Municipio VII. "Ultima iniziativa è il sostegno dato alla comunità educante diffusa, braccio operativo dell'assessorato alla scuola, che propone per la giornata dell'11 novembre una diretta Facebook per intonare insieme la canzone 'bella ciao'. Ci stupisce che in questi anni di consiliatura mai si sia proposto di portare nelle scuole l'Inno nazionale. L'invito è stato inviato proprio dalla segreteria dell'assessorato a tutte le dirigenti scolastiche del municipio - aggiunge Cerquoni -. Dopo la proposta di far leggere le favole ai bambini da parte delle Drag queen, del sostegno alla legge Zan, arriva l'ennesimo atto discriminatorio nei confronti dei tanti cittadini che non approvano la politica bolscevica della giunta. I cittadini del Municipio VII hanno altre priorità - spiega - viste soprattutto le grandi difficoltà che stiamo riscontrando in ambito scolastico con giardini incolti, spazi non sufficienti e servizio mensa non adeguato. Sono questi i temi di cui dovrebbe occuparsi l'assessore De Santis, invece di pensare ad altro", conclude. (Com)