Speciale scuola: Sasso (Lega), Azzolina favorisce dispersione scolastica

- "Il ministro Azzolina continua a parlare a sproposito, anziché risolvere i problemi che lei stessa ed il suo governo hanno causato. Sulla dispersione scolastica accusa le Regioni virtuose, quasi fosse una colpa garantire servizi e diritti ai propri cittadini, ma non ammette il proprio fallimento: aumenta la dispersione scolastica, la didattica a distanza non funziona, non si stabilizzano gli insegnanti e si lasciano cattedre ancora vuote a metà novembre e in più si spendono soldi in idiozie, anziché in palestre, laboratori, nuovi edifici". Così in una nota il deputato della Lega Rossano Sasso, membro della Commissione Cultura. "Responsabilità tutte attribuibili al suo ministero e non alle Regioni. Questo - continua l'esponente della Lega - è un governo che non fornisce tamponi rapidi per le scuole, che spende un miliardo tra banchi a rotelle e mascherine che puzzano, che non garantisce il diritto allo studio (dati Istat) ad un terzo degli studenti italiani e che sta distruggendo la nostra scuola. E l'Azzolina ne è l'emblema assoluto", conclude Sasso. (Com)