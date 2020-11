Speciale scuola: ministra Istruzione Spagna, riforma sistema educativo "rispettosa della Costituzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendamento alla riforma del sistema educativo che elimina lo spagnolo (il castigliano) come lingua veicolare dell'insegnamento è "assolutamente rispettoso" della Costituzione, degli statuti di autonomia e, soprattutto, "pone giustamente al centro lo sviluppo delle competenze linguistiche degli alunni". Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione, Isabel Celaa, in un'intervista a "Radio Catalunya", accusando il Partito popolare (Pp) e Ciudadanos di voler "tornare al passato". Celaa si è detta convinta che i dubbi relativi all'emendamento siano legati a "motivi politici e non educativi o pedagogici, aggiungendo che non si assiste ad una tale opposizione quando, ad esempio, " un bambino viene portato in una scuola francese, tedesca o straniera". In merito alla possibilità che il governo faccia un passo indietro per ottenere il sostegno di Ciudadanos al bilancio generale dello Stato, Celaa ha rivendicato l'autonomia dell'istruzione che "non ha molto a che vedere" con la finanziaria. In riferimento alle scuole paritarie, la ministra ha rivendicato che la riforma non è un "dibattito" tra pubblico e privato" ma si pone l'obiettivo di "promuovere la qualità dell'istruzione e l'eccellenza affinché tutti possano raggiungere il massimo del proprio talento e con equità". (Spm)