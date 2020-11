Tunisia: Covid, vaccino potrebbe arrivare nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il coronavirus potrebbe arrivare in Tunisia durante il primo trimestre del 2021. Lo ha detto il direttore dell'Istituto Pasteur di Tunisi, Hechemi Louzir, secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica “Express Fm”. La Tunisia - a detta di Louzir - necessita di un tasso di immunizzazione dalla pandemia di Covid19 dell'ordine di almeno il 20 per cento della popolazione di 12 milioni di abitanti. Questa percentuale, che potrebbe in seguito raggiungere anche il 40 per cento, rappresenta principalmente anziani, persone con malattie croniche, personale medico, paramedici e funzionari statali che gestiscono il Paese.(Tut)