Rai: Fornaro (Leu), bene Gualtieri, ma serve chiarezza sui conti

- L'audizione del ministro Gualteri "ha per fortuna cancellato le voci su una possibile proroga dei vertici Rai. Serve però chiarezza sui conti della Rai". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali, Federico Fornaro, componente della Commissione di Vigilanza Rai. "Il ministro dia indicazioni a riguardo al Collegio sindacale, tutto nominato dal Mef. È schizofrenico che un amministratore delegato lanci l'allarme rosso sui conti della Rai per il 2020 e per gli anni futuri e negli stessi giorni si facciano infornate di nomine di vicedirettori di rete (19), oltre a pensare a una ventina di promozioni dirigenziale.Ci vorrebbe coerenza - aggiunge - ma servirebbe soprattutto un nuovo modello di governance fondata sulla divisione tra i poteri di indirizzo e controllo da quello di gestione, perché quello del Cda con l'amministratore delegato ha fragorosamente fallito", conclude Gualtieri.(Com)