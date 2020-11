Cultura: Istituto Tel Aviv, in mostra la Sicilia di Francesco Faraci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mostra fotografica a Tel Aviv del palermitano Francesco Faraci, realizzata in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di Tel Aviv, nell’ambito del VIII Festival internazionale di fotografia. Lo riferisce il sito internet della Farnesina. L’artista, utilizzando suggestive immagini in bianco e nero, riesce a raccontare l’anima mediterranea della Sicilia, riuscendone a cogliere l’intima bellezza. Scatti che rimandano a luoghi e persone che li abitano tali da permettere di far entrare l’osservatore nell’atmosfera misteriosa che raccontano. Della terra in cui ha scelto di restare, Faraci ama descrivere gli incroci culturali e i paradossi esistenziali, con un occhio particolare alle minoranze e ai minori che nascono, crescono e spesso si formano nelle zone disagiate e abbandonate della città. Le foto della mostra, Sicilian. Human. Atlas, sono disponibili anche online sul sito di Photo Is:rael . Sono anche oggetto di una pubblicazione della Casa editrice Emuse, che ha vinto il Primo Corigliano Fotografia Book Award. La mostra, allestita a Kikar Hamedina (Tel Avi), è stata inaugurata il 9 novembre e sarà visitabile fino al 21 novembre. Francesco Faraci, 37 anni, dopo gli studi di antropologia e sociologia, approda nel 2013 alla fotografia diventando suo mezzo di espressione e facendone strumento di documenti e reportage sociali. Il fotografo parteciperà anche ad un incontro in streaming nel corso del Festival. Data e ora saranno comunicate in seguito. (Res)