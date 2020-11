Covid: Repubblica Ceca presenta offerta per 2 milioni di dosi di vaccino Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha presentato un'offerta per 2 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 prodotto da Pfizer e BioNTech come parte di un'iniziativa paneuropea: le dosi dovrebbero essere consegnate a Praga nel primo trimestre del 2021. Lo ha detto il ministro della Salute Jan Blatny nel corso di una conferenza stampa. "La Repubblica Ceca, presentando la sua domanda, ha aderito all'iniziativa non ufficiale per la fornitura di un vaccino contro il coronavirus, che è stata organizzata dalla Commissione europea. In precedenza, il governo ha approvato la ricezione di 3 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca nell'ambito della stessa iniziativa", ha detto Blatny. Secondo il ministro, l'obiettivo del suo dicastero è vaccinare circa 3,5 milioni di persone nella prima fase, di cui circa 200 mila dovrebbero essere operatori sanitari, altri due milioni anziani e 1,3 milioni persone con malattie croniche. (Vap)