Autostrade, le nuove vicende giudiziarie complicano la partita per la cessione

- Le misure cautelari eseguite nei confronti di manager ed ex vertici di Autostrade per l’Italia (Aspi) rischiano di complicare la partita della vendita del pacchetto della società, in stallo dalla riunione del consiglio di amministrazione di Atlantia dello scorso 28 ottobre. È di stamattina la notizia degli arresti domiciliari, eseguiti da parte della Guardia di Finanza, nei confronti dell'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci, dell’ex responsabile manutenzioni Michele Donferri Mitelli, e dell’ex direttore centrale operativo dell'azienda Paolo Berti, mentre i manager di Aspi Stefano Marigliani, Paolo Strazzullo e Massimo Miliani hanno subito altre misure interdittive. Le misure sono state prese nell'ambito dell’inchiesta sulle criticità in termini di sicurezza delle barriere fonoassorbenti, che è stata avviata un anno fa sulla base dei documenti acquisiti nel corso dell’indagine sul crollo del ponte Morandi a Genova, che il 14 agosto del 2018 ha causato la morte di 43 persone. Le accuse ipotizzate nei confronti degli arrestati sono attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. Secondo inquirenti, infatti, gli indagati avrebbero avuto la consapevolezza della difettosità delle barriere e del potenziale pericolo per la sicurezza stradale, con rischio cedimento nelle giornate di forte vento.Tra le persone colpite dalle misure cautelari c’è anche Castellucci, che per quasi vent’anni ha avuto ruoli di primo piano nelle società controllate dalla famiglia Benetton. Nel giugno 2001 è infatti chiamato a ricoprire l’incarico di direttore generale nel gruppo Autostrade, mentre tra il 2005 e il 2019 ha assunto la carica di amministratore delegato della società Autostrade per l’Italia. Nel frattempo, già nel 2006, Castellucci era stato nominato amministratore delegato e direttore generale del gruppo Autostrade, che nel 2007 è diventato Atlantia, società che detiene l’88 per cento di Aspi. Adesso, in mesi cruciali per la trattativa su Autostrade, la notizia delle misure cautelari per i manager ed ex vertici di Aspi potrebbe indebolire la posizione dei Benetton nelle delicate trattative per la cessione di Autostrade per l’Italia. L’offerta che Cdp, Blackstone a Macquarie dovrebbero presentare entro il 30 novembre - dopo che Aspi ha ritenuto i termini economici proposti a ottobre “non conformi e non idonei ad assicurare una adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione“ - non potrà non mettere in conto anche eventuali esborsi, a titolo di risarcimento danni, legati a quanto emergerà dalle indagini sul crollo del ponte Morandi. Salvo che Atlantia non decida di concedere di inserire nell’accordo una clausola di manleva, cioè un esonero da responsabilità agli acquirenti.La trattativa, insomma, si mette in salita, anche perché quest’ultima vicenda è destinata ad alimentare ulteriori pressioni da parte della politica, con i deputati del M5s in commissione Ambiente e in commissione Trasporti che – tramite una nota congiunta – hanno sottolineato che "le notizie che arrivano dalla Procura di Genova sono, oltre che gravissime, inquietanti. Se troveranno riscontro processuale - sottolineano - le accuse sarebbero una ulteriore conferma di cosa era diventato, nei decenni passati, il sistema delle concessioni autostradali. Apprendere che gli indagati fossero consapevoli della difettosità e della pericolosità per gli automobilisti delle barriere anti-rumore installate è sconcertante", proseguono i parlamentari, secondo cui si tratta di "notizie che fanno tornare alla mente episodi di cedimento e incidenti che ne sono conseguiti negli anni scorsi: questo ci spinge a lavorare con maggiore forza per togliere Autostrade dalle mani di chi l'ha gestita nel tempo come un bancomat, e dar vita a una radicale revisione del sistema delle concessioni".Nel frattempo, Aspi si è difesa tramite una nota alla stampa, precisando che "l’indagine della Procura di Genova, che ha portato stamane a misure cautelari nei confronti di 4 ex manager di Aspi e di due tecnici (uno del Tronco genovese e l’altro trasferito presso il Traforo del Monte Bianco), riguarda una specifica tipologia di barriere integrate anti-rumore, denominate 'Integautos', presenti su circa 60 dei 3 mila chilometri di rete di Autostrade per l’Italia. La società era venuta a conoscenza delle attività di indagine lo scorso 10 dicembre 2019, a seguito di un provvedimento di sequestro di documentazione notificatole dalla Guardia di Finanza di Genova, come reso noto dalla società stessa nella successiva trimestrale. La totalità di queste barriere - prosegue la nota - è già stata verificata e messa in sicurezza con opportuni interventi tecnici tra la fine del 2019 e gennaio 2020, nell’ambito del generale assessment delle infrastrutture messo in atto dalla società su tutta la rete autostradale”. Non solo, ma "per tali infrastrutture è stato parallelamente definito a inizio 2020 un piano di sostituzione di intesa con il Dicastero concedente, articolato in tre fasi".L'episodio giunge in un periodo particolarmente delicato per Aspi e per la holding dei Benetton: in settimana sono proseguiti gli incontri tecnici con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) sul nuovo Piano economico finanziario (Pef), le cui incertezze hanno determinato, alla fine del mese scorso, il rinvio della discussione sulla scissione. I consigli di amministrazione di Aspi e Atlantia, convocati per esaminare e approvare i conti al 30 settembre 2020, dovranno necessariamente discutere anche questo aspetto, alla luce soprattutto dei nodi relativi alla manutenzione e il rischio traffico, che potrebbero a loro volta determinare una revisione della valutazione di Aspi soprattutto per quanto concerne l’incremento dei pedaggi. Quella sul Pef naturalmente è una partita formalmente separata da quella sull'acquisizione, dal momento che oltre alla società vede coinvolti solo il Mit e l'Autorità di regolazione dei trasporti (Art), ma non è da escludere che abbia ripercussioni sulla valutazione finale di Autostrade per l'Italia. (Rin)