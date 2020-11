Bielorussia: Usa condannano espulsione di due diplomatici britannici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia ha dichiarato persone non gratae due dipendenti dell'ambasciata britannica a causa di alcune attività incompatibili con il loro status di diplomatico. Come riferito dall'addetto stampa del ministero degli Affari esteri di Minsk, Anatoly Glaz, questa decisione è diventata obbligatoria "ed è stata presa dalla parte bielorussa esclusivamente a causa della natura distruttiva confermata delle attività di queste persone. Con questa decisione, la parte bielorussa non chiude in alcun modo le porte al dialogo con i colleghi britannici". Come è stato annunciato dall’emittente televisiva, i diplomatici sono l'attaché militare Timothy Wight-Boycott e la vice ambasciatrice Lisa Thumwood. "Secondo le forze dell'ordine, queste persone stavano raccogliendo informazioni sulla situazione politica interna in Bielorussia e sulle proteste in corso" dallo scorso 9 agosto contro l’esito delle presidenziali, ha riferito l’emittente televisiva. (Nys)