Imprese: Terna, al 30 settembre utile netto in aumento a 569,1 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile netto di Gruppo pari a 569,1 milioni di euro, con un rialzo di tre punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Stando ai risultati della società al 30 settembre 2020, approvati oggi dal consiglio di amministrazione, le imposte del periodo si attestano a 222,9 milioni di euro con un calo di 1,6 punti percentuali, mentre il tax rate è pari al 28 per cento con una leggera riduzione dovuta alla contabilizzazione di proventi non fiscalmente rilevanti. Il risultato ante imposte si attesta quindi a 794,7 milioni di euro con un incremento di 1,7 punti percentuali rispetto all’anno scorso. (Com)