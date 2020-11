Difesa: domani Giornata del ricordo dei caduti militari e civili in missioni pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà celebrata domani la "Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace". Lo riferisce oggi un comunicato stampa del ministero della Difesa. La ricorrenza, istituita con legge 12 novembre 2009, n. 162, segna anche il 17mo anniversario dell'attentato di Nassiriya, avvenuto il 12 novembre 2003 e nel quale morirono 19 italiani: dodici Carabinieri, cinque militari dell'Esercito e due civili. Le celebrazioni, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria e delle vigenti disposizioni governative, saranno ridimensionate rispetto agli anni precedenti. Alle ore 10.30 il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, deporrà una corona di alloro al Sacello del Milite ignoto, all'Altare della Patria, quale omaggio a tutti i caduti. Ad accompagnarlo, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, presenti i capi di Stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dei comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. A rendere gli onori ai Caduti, un reparto interforze. Dopo il Silenzio – suonato al momento della deposizione della corona – il momento religioso: il cappellano militare leggerà la preghiera per i caduti. Non si terrà invece la Santa messa in suffragio di tutti i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, negli anni scorsi celebrata nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli.(Com)