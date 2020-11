Francia: Forum di Parigi sulla Pace, Macron organizza all'Eliseo riunione su multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del Forum di Parigi sulla pace, il presidente francese Emmanuel Macron il 12 novembre riceverà all'Eliseo l'omologo senegalese Macky Sall, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva, per una riunione di lavoro che vedrà la partecipazione in videoconferenza dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lo ha reso noto l'Eliseo, spiegando che durante l'incontro verrà effettuata una "riflessione collettiva sulla rifondazione del multilateralismo attraverso una riflessione comune delle sfide alle quali il mondo oggi è confrontato su temi come il clima, la salute, la lotta contro le ineguaglianze o la difesa dei diritti fondamentali" nell'era del digitale. Al termine dei lavori, i "grandi principi" stabiliti durante i colloquio saranno consegnati in diretta in occasione dell'inaugurazione del Forum di Parigi sulla Pace. (Frp)