Imprese: Terna, al 30 settembre ricavi salgono a 1,78 miliardi

- Nei primi nove mesi dell’anno Terna ha registrato ricavi per circa 1,78 miliardi di euro, con un incremento del 6,9 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 dovuto principalmente all’incremento dei ricavi delle Attività regolate, unito all’apporto delle non regolate che riflette l’integrazione di Brugg Cables e i progetti degli interconnector privati. Stando ai risultati della società al 30 settembre 2020 approvati oggi dal consiglio di amministrazione, nel terzo trimestre i ricavi sono cresciuti del 5,2 per cento (29,8 milioni) rispetto allo stesso periodo del 2019. (Com)