Ambiente: successo della campagna antincendi in Sardegna, cala il numero dei roghi

- Calano gli incendi (-18 per cento rispetto alla media degli ultimi dieci anni), drastica riduzione della superficie complessiva percorsa dal fuoco (-34 per cento) e di quella boscata (-30 per cento) e anche della superficie media per incendio (-21 per cento). Sono i dati salienti della campagna antincendi 2020 illustrata questa mattina in una conferenza stampa dall'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Lampis. "Un importante sforzo complessivo, anche economico, con oltre 7.000 donne e uomini in campo, tra Corpo forestale, Forestas, Protezione civile, organizzazioni di volontariato, compagnie barracellari e vigili del fuoco, oltre a 11 elicotteri leggeri, il Super Puma, tre canadair del Dipartimento nazionale della Protezione civile e 281 mezzi terrestri, che quotidianamente hanno garantito la sicurezza dei Sardi – ha aggiunto l'esponente della Giunta Solinas – I numeri di quest'anno non rappresentano certamente un punto d'arrivo, ma un nuovo punto di partenza per migliorare ulteriormente e sconfiggere questa piaga che da troppo tempo affligge la Sardegna. Continuerà anche la collaborazione con le Amministrazioni comunali affinché tutte si dotino, in tempi brevi, dei piani di protezione civile che riguardano il rischio incendi e quello idrogeologico. Sono ancora troppi i Comuni privi dei piani: 41 non hanno né l'uno né l'altro". (segue) (Rsc)