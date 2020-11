Covid: con nuovo Regolamento Commissione possibile attivare stato emergenza a livello Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il nuovo Regolamento per la preparazione e la risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, l'Unione europea sarebbe in grado di adottare misure comuni a livello dell'Ue per far fronte alle future minacce sanitarie transfrontaliere; dichiarare un'emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Ue; rafforzare la pianificazione, la rendicontazione e il controllo della preparazione a livello dell'Ue; mettere in atto un sistema di monitoraggio integrato dell'Ue per le malattie infettive e altre minacce per la salute. E' quanto si legge nei documenti che presentano e accompagnano la proposta di oggi dell'esecutivo Ue verso una Unione europea della salute. (Beb)