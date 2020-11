Ue: proposta Commissione, maggiori poteri ad Ema per approvazione rapida medicinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base al Regolamento proposto della Commissione europea per una maggiore preparazione alle crisi di ordine sanitario, l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) potrà monitorare costantemente gli eventi che potrebbero portare a carenze di medicinali durante crisi future; monitorare e riferire sul rischio di carenza di medicinali e dispositivi medici durante una crisi; attivare una struttura dedicata alla gestione delle crisi; svolgere un ruolo chiave nello sviluppo e nell'approvazione più rapida dei medicinali per il trattamento o la prevenzione di una malattia che causa una crisi di salute pubblica; accelerare la consulenza scientifica sui protocolli delle sperimentazioni cliniche ed effettuare revisioni continue delle prove provenienti da sperimentazioni cliniche e altri studi; ospitare gruppi di esperti in dispositivi medici su base permanente. (segue) (Beb)