Ue: proposta Commissione, maggiori poteri ad Ema per approvazione rapida medicinali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha ricordato che l'Ema è fondamentale per garantire la valutazione, l'approvazione e la supervisione dei medicinali disponibili per il trattamento dei pazienti nell'Ue e che, durante l'epidemia di coronavirus, la collaborazione con gli esperti degli Stati membri, le valutazioni di potenziali trattamenti e vaccini sono state intensificate sulla base di misure temporanee ed eccezionali, per consentire una risposta in linea con le dimensioni della sfida. Basandosi sull'esperienza dell'attuale pandemia, il regolamento proposto oggi dall'esecutivo europeo renderebbe permanenti questi accordi. (Beb)