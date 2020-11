Ue: proposta Commissione, più poteri a Ecdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la pandemia di Coronavirus, si sono evidenziate le debolezze del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). E' quanto si legge nei documenti della proposta della Commissione europea per una maggiore preparazione di risposta a livello europeo alle crisi di ordine sanitario. "L'Ecdc svolge un ruolo importante nella preparazione alle crisi e nella risposta alle minacce e ai focolai di malattie infettive. L'epidemia di coronavirus ha tuttavia evidenziato debolezze nel suo ruolo", si legge. Per questo, in base alla proposta di oggi dell'esecutivo europeo, l'Ecdc, che poteva solo fornire una guida tecnica e non era in grado di fornire analisi dei dati raccolti, ora avrà un nuovo mandato esteso per formulare raccomandazioni più forti sulle misure per controllare i focolai; mobilitare e dispiegare una task force dell'Ue sulla salute per assistere la risposta locale negli Stati membri; intensificare l'analisi e la modellizzazione per sostenere gli Stati membri nel controllo dei focolai, ad esempio raccogliendo ed elaborando più dati; sviluppare le competenze chiave per la protezione della salute negli Stati membri attraverso una nuova rete di laboratori di riferimento per la salute pubblica dell'Ue; rafforzare la prevenzione delle malattie trasmissibili e di problemi sanitari specifici, ad esempio resistenza antimicrobica, vaccinazione e biosicurezza. (Beb)