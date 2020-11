Patuanelli: "Spartire tra i ministeri le risorse del Recovery fund sarebbe un grave errore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’errore più grande che possiamo fare è prendere il pacchetto del Recovery e ripartire le risorse tra i vari ministeri: non c’è spartizione che possa funzionare. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenuto oggi a un webinar organizzato da Confindustria Digitale e Luiss Business School. “Siamo di fronte a un’occasione cruciale per investire risorse che normalmente non avremmo a disposizione in settori in cui la raccolta di risorse è molto complicata”, ha spiegato. "Credo che l’arrivo della liquidità per le imprese sia un segnale positivo, che dimostra la nostra attenzione e consapevolezza verso un comparto che sta soffrendo molto", ha spiegato il titolare del Mise, per poi aggiungere: "Il nostro intervento a sostegno delle imprese in difficoltà si basa sul fondo perduto e la liquidità alle imprese, e credo sia stato possibile in dodici giorni risarcire una parte del danno che le aziende hanno dovuto sostenere a causa delle misure di contrasto alla pandemia”.Per Patualli, il futuro del nostro paese "sta nei temi dell’innovazione e della digitalizzazione, che sono tornati al centro del dibattito pubblico: dobbiamo mettere le nostre imprese nella condizione di fare quel salto che consenta di colmare il gap di competitività tra le aziende italiane e quelle dei principali paesi europei". Il ministro ha quindi evidenziato che “la ricerca, l’innovazione e la digitalizzazione sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo: sfortunatamente, non può essere ignorato il basso livello di investimenti e spesa pubblica in questi ambiti, che in Italia rappresentano il 4 per cento del Pil contro una media europea pari a 6,5”. Questo gap si traduce in un minor numero di ricercatori in Italia nonostante l’elevata qualità della ricerca. “Una forbice che si è molto allargata negli ultimi 20 anni: il paese non ha saputo cogliere le opportunità associate all’innovazione e alle nuove tecnologie”, ha aggiunto."Il 4.0 - ha evidenziato Patuanelli - è il cuore pulsante di ciò che chiedo ai miei colleghi di governo per colmare finalmente il gap tra le nostre imprese e quelle europee". “Il primo elemento è la durata della misura: sto combattendo per la triennalità, e credo che ci siamo molto vicini considerando il piano biennale – ma con un anticipo a novembre di quest’anno e un’estensione di sei mesi alla fine del 2022”, ha spiegato, sottolineando che in questo modo la misura avrà effetto da novembre 2020 a giugno 2023. “Dobbiamo aiutare le imprese ad investire di più ma su questo c’è bisogno del mondo di Confindustria, per arrivare fino all’ultimo imprenditore spiegando che questo passaggio è necessario, e che gli strumenti ci sono”, ha concluso. (Rin)