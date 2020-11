Roma: Rossi (Ugl), regolamentazione sosta monopattini totalmente ritardataria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avemmo potuto anche complimentarci con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, se non fosse stato che da mesi abbiamo più volte segnalato come la presenza di decine e decine monopattini parcheggiati fosse pericolosa sia per la normale circolazione sui marciapiedi sia un danno all'immagine e al decoro della nostra città". Così Ermenegildo Rossi, segretario Ugl Roma e Provincia, commenta le misure ad hoc annunciate dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per limitare la sosta selvaggia dei monopattini elettrici in sharing. "Dunque – sottolinea il sindacalista – i soliti toni trionfalistici della Sindaca sono totalmente fuori luogo, da giugno la Capitale è stata letteralmente invasa dai monopattini, costringendo passanti e turisti a fare lo slalom sui marciapiedi, impedendo una agevole fruizione dei monumenti". (segue) (Com)