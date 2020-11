Francia-Usa: Le Pen, non riconosco assolutamente la vittoria di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha dichiarato di non riconoscere "assolutamente" la vittoria di Joe Biden alle ultime elezioni presidenziali statunitensi. "Esistono dei ricorsi. È necessario che la giustizia possa decidere" prima di parlare di vincitori, ha detto Le Pen in una dichiarazione alla stampa rilasciata a margine delle commemorazioni dell'11 novembre a Henin Beaumont, a nord della Francia. Le Pen ha detto di "aspettare di sapere cosa dirà la giustizia". "Sono del resto abbastanza stupita di vedere questa unanimità mediatica e certe volte anche politica nel precipitarsi ad annunciare un risultato quando si sa che ci sono dei ricorsi attualmente in fase di studio da parte della giustizia", ha aggiunto. (Frp)