Covid: Berlusconi, necessario utilizzare 37 miliardi del Mes

- "E' necessario utilizzare i 37 miliardi del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per rafforzare il nostro sistema sanitario, per aumentare i posti del ricovero ospedaliero e per aumentare i posti per la terapia intensiva". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista al Tg5. "E' necessario - ha spiegato Berlusconi - adottare provvedimenti chiari e univoci sulle chiusure. E' assolutamente necessario introdurre una moratoria fiscale bloccando il pagamento delle imposte e dei tributi per chi è colpito dalla crisi. Ed è anche assolutamente necessario garantire certezza e celerità negli indennizzi e nei risarcimenti". (Rin)