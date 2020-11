Speciale difesa: Francia, ministra Parly assisterà al varo della fregata Lorraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa francese il 13 novembre sarà a Lorient, in Bretagna, per assistere al varo della fregata Lorraine della classe Fremm prodotta da Naval Group. La Lorraine e l'Alsace, messa in acqua ad ottobre, sono le prime Fremm a capacità rafforzata di difesa aerea destinate alla Marina francese. Tra il 2012 e il 2019 sono già state consegnate sei fregate alle forze francesi. Il varo della Lorraine, che misura 142 metri, avverrà tra le 14:30 e le 15:00. (Frp)