Speciale difesa: Almaz-Antey consegna al ministero russo ulteriore batteria di S-400

- La società Almaz-Antey, società di proprietà statale russa nel settore delle armi, ha consegnato in anticipo al ministero della Difesa russo una nuova batteria del sistema missilistico antiaereo S-400 Triumph. Lo ha annunciato l'ufficio stampa della società. Le consegne dei primi tre kit del reggimento S-400 quest'anno sono state effettuate a marzo, agosto e settembre. "Gli obblighi contrattuali della società nei confronti del ministero della Difesa russo per il 2020 in termini di consegne dell'S-400 Triumph sono stati adempiuti a pieno e prima del previsto. In generale, l'adempimento anticipato della maggior parte dei nostri obblighi verso lo stato è già diventata una buona tradizione", ha dichiarato il direttore generale dell'azienda Jan Novikov. (Rum)