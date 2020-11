Speciale difesa: Egitto-Regno Unito, conclusa prima esercitazione anfibia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità navali di Egitto e Regno Unito hanno concluso le loro prime esercitazioni anfibie congiunte, denominate "Maritime and Littoral Training (Lrg-X)" nel Mar Mediterraneo. Lo ha annunciato l'ambasciata del Regno Unito al Cairo. Le esercitazioni navali congiunte sono iniziate la scorsa settimana, dopo l'arrivo della nave ammiraglia della Royal Navy britannica Hms Albion presso la base navale di Alessandria insieme ad altre unità dell'Lrg, in occasione del loro spiegamento di tre mesi nel Mediterraneo. Le esercitazioni anfibie bilaterali hanno avuto come obiettivo quello di migliorare l'interoperabilità e lo scambio di conoscenze e competenze per contrastare le sfide marittime comuni che le Marine delle due nazioni stanno affrontando nella regione del Mediterraneo. (Cae)