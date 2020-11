Speciale difesa: Libia, proseguono i colloqui di Sirte su cessate il fuoco e ritiro dei mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue a Sirte, città a metà strada fra Tripoli e Bengasi, il sesto round dei colloqui del Comitato militare misto libico. Secondo l'emittente televisiva panaraba "Al Arabiya", di proprietà saudita e con sede a Dubai, i delegati stanno esaminando una serie di dossier di sicurezza e militari, incluso un “cessate il fuoco completo e permanente”, secondo quanto concordato nei precedenti incontri di Ginevra (23 ottobre) e di Ghadames (3 novembre). Il Comitato sta discutendo, tra le altre cose, del ritiro e dello smantellamento di gruppi armati dalle linee di contatto del fronte vicino alle città di Sirte e Misurata, oltre l'area di Abu Grein. Gli incontri permetteranno di discutere anche del ritiro di militari stranieri e mercenari dalle terre libiche, della formazione dei due comandi di sicurezza per attuare pienamente il cessate il fuoco e dell'apertura delle principali strade e incroci che collegano le città libiche. La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha dichiarato in un comunicato che questo incontro mira ad accelerare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco firmato il 23 ottobre a Ginevra e per completare i colloqui a Ghadames. (Lit)